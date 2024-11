Polizisten bei einer Razzia gegen Rechtsextreme vorige Woche in Dresden: Auch am Dienstag gab es in mehreren Bundesländern Durchsuchungen wegen antisemitischer Straftaten. (Quelle: Sebastian Kahnert)

Deutsche Strafverfolgungsbehörden gehen gegen Hasspostings im Internet vor. Schwerpunkt des Aktionstags waren laut Bundeskriminalamt (BKA) Postings mit antisemitischen Inhalten. Dabei wurden insgesamt 127 polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. In über 90 Ermittlungsverfahren seien am Dienstag mehr als 50 Wohnungen durchsucht sowie zahlreiche Beschuldigte vernommen worden.

BKA: Antisemitische Hasspostings "erheblich angestiegen"

Judenfeindliche Straftaten seit 7. Oktober fast verdoppelt

Der überwiegende Teil aller erfassten antisemitischen Straftaten wurde mit rund 59 Prozent dem rechten Spektrum zugeordnet. Die größten Steigerungen bei den antisemitischen Straftaten sind jedoch in den Bereichen ausländische oder religiöse Ideologie zu verzeichnen. "Die gestiegenen Zahlen zeigen daher auch, dass die Lage in Nahost unmittelbaren Einfluss auf das Radikalisierungsgeschehen und die Begehung von Straftaten in Deutschland hat", so das BKA.