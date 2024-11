Auch Ermittlungen wegen Volksverhetzung

Allerdings scheint die Beleidigung Habecks nicht der einzige Grund für die Hausdurchsuchung bei Stefan Niehoff zu sein. Die Razzia fand am Dienstag im Zuge des elften bundesweiten Aktionstags gegen Hass im Netz statt. Im Zuge des vom Innenministerium koordinierten Aktionstags habe es 127 polizeiliche Maßnahmen gegeben, teilt das Bundeskriminalamt in einer Mitteilung mit. Themenschwerpunkt sei in diesem Jahr Antisemitismus gewesen. Wie die Staatsanwaltschaft Bamberg in einer Pressemitteilung am Freitag erklärte, bestehe gegen Niehoff der Anfangsverdacht der Volksverhetzung.