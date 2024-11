Pro

Politiker bekommen schon genug Geld vom Steuerzahler

15.000 Euro an Altersbezügen bekommt die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel jeden Monat. Damit gehört sie zu den Besserverdienenden in Deutschland. Ihr Gehalt wird immer noch vom Steuerzahler bezahlt.

Kurzum: Merkel benötigt das absurd hohe Honorar, das sie vom Verlag erhält, überhaupt nicht. Sie bekommt mutmaßlich einen zweistelligen Millionenbetrag ausgezahlt, während ihre Altersbezüge weiterhin von den Steuerzahlern finanziert werden.

Natürlich gehört es zum Prozess des Buchschreibens dazu, einen Vorschuss für die geleistete Arbeit zu bekommen. Das ist normal. Jedoch gebietet es der Anstand, dass Politiker, die ohnehin schon anständiger bezahlt werden als der Durchschnittsbürger, ihr Honorar aus Buchveröffentlichungen spenden. Denn ohne das Geld der Steuerzahler hätte Merkel nicht die finanzielle Freiheit gehabt, um ihr mehr als 700 Seiten langes Buch zu schreiben.

Dass sie ihre Einkünfte aus dem Buch spendet, wäre außerdem ein wichtiges Signal an die Bevölkerung, bei der die Ex-Kanzlerin nie unumstritten war. Kritik gab es zum Beispiel an ihrer Entscheidung in der Migrationsfrage – da wäre es doch ein Zeichen der Altkanzlerin, einen Teil ihres Honorars für ihr Buch an Organisationen zu spenden, die sich für die Integration geflüchteter Menschen einsetzen. Es gibt sicher viele Projekte, die sich über die dringend benötigte Geldspritze in der Vorweihnachtszeit freuen würden. Und Merkel könnte so zeigen, dass sie auch heute noch hinter ihren Entscheidungen aus der Zeit ihrer Kanzlerinnenschaft steht.