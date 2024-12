Aktualisiert am 10.12.2024 - 11:49 Uhr

Zwei Brüder aus Mannheim und ein Mann aus dem hessischen Hochtaunuskreis sind verhaftet worden, weil sie im Verdacht stehen, einen islamistisch motivierten Anschlag geplant zu haben. Das gaben die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) und das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.

Die beiden Verdächtigen aus Mannheim sind 15 und 20 Jahre alt, der dritte ist ein 22-Jähriger. Den Brüdern wird vorgeworfen, Anhänger des "Islamischen Staats" (IS) zu sein. Sie sollen konkrete Vorbereitungen für einen Anschlag getroffen haben.

Sturmgewehr mit zugehöriger Munition gefunden

Der 22-Jährige habe die beiden bei der Planung unterstützt. In seiner Wohnung wollen die Ermittler ein Sturmgewehr mit Munition gefunden haben. Bei weiteren Durchsuchungen wurden demnach neben der Schusswaffe eine Sturmhaube, eine taktische Weste, mehrere Messer sowie diverse Mobiltelefone und Datenträger gefunden.

Am 9. Dezember wurden die Männer bereits einem Haftrichter in Karlsruhe vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Laut Behörden bestand zu keinem Zeitpunkt eine direkte Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Ermittlungen dauern an.