Gericht: Auch satirische Äußerungen haben Grenzen

Insbesondere zwei im Rahmen der Sendung getätigte Äußerungen könnten "so verstanden werden, dass der Kläger bewusste Kontakte zu russischen Nachrichtendiensten gehabt habe", entschied das Gericht. Dies stelle "eine unwahre Tatsachenbehauptung dar, die den Kläger in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht" verletze. Auch eine satirische Äußerung müsse sich an den Maßstäben der Meinungsfreiheit messen lassen, wenn es um den Tatsachenkern der Aussage gehe.

Faeser hatte Schönbohm nach der Sendung abgesetzt

Zu der Gerichtsentscheidung wollte sich das Innenministerium auf Anfrage nicht äußern. "Der Grund für den notwendigen Wechsel an der Spitze des BSI war das fehlende Vertrauen in die Amtsführung des damaligen Präsidenten", sagte ein Ministeriumssprecher. "Dieses Vertrauen bestand aufgrund mehrerer unterschiedlicher Umstände nicht mehr, so dass kein Grund zu einer anderen Bewertung besteht. Angesichts der aktuellen Bedrohungslagen war ein uneingeschränktes Vertrauen in die Spitze des BSI notwendig."