Anschlag in Magdeburg

Wie gut war der Weihnachtsmarkt in Magdeburg geschützt? Am Freitag ist ein Mann mit einem Auto in die Menschenmenge gefahren, er tötete fünf Personen, weitere 200 wurden teils schwer verletzt. Um auf den Markt zu gelangen, nutzte er den Flucht- und Rettungsweg.