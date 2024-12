Bei einem Treffen in der Schweiz haben prominente AfD-Politiker und Vertreter rechtsextremer Gruppen Mitte Dezember radikale Ideen zur Migrationspolitik diskutiert. Wie "Correctiv" berichtet, nahmen an der Veranstaltung unter anderem der Bundestagsabgeordnete Roger Beckamp und die brandenburgische Landtagsabgeordnete Lena Kotré teil.

Zu den Anwesenden zählten demnach außerdem Mitglieder der in Deutschland verbotenen Bewegung "Blood & Honour", der rechtsextremen Schweizer Gruppierung "Junge Tat" sowie Vertreter der Jungen Alternative Baden-Württemberg und der AfD Lörrach . Ein Journalist habe sich, ähnlich wie bei dem viel diskutierten Treffen in Potsdam mit dem Rechtsextremisten Martin Sellner, Zugang zu dem Treffen verschafft, so "Correctiv".

Im Zentrum der Gespräche in einer Gaststätte in Kloten bei Zürich soll das Konzept der "Remigration" gestanden haben. Kotré soll ihre Vorstellungen dazu ausführlich dargelegt haben.

Bekannter Rechtsextremist organisierte Treffen

In einem weiteren Teil der Veranstaltung gab Kotré Einblicke in interne Überlegungen der AfD bezüglich eines womöglich drohenden Parteiverbots. Sie erklärte, dass diese Thematik den Bundesvorstand derzeit stark beschäftige. Ihrer Ansicht nach sei es nicht notwendig, dass sich die Partei inhaltlich "künstlich distanziert".

Zwar lehnte sie eine Verharmlosung des Holocaust oder eine positive Bezugnahme auf Hitler ab, doch fügte sie hinzu, dass "alles, was darunter liegt", zulässig sein müsse. Damit meinte sie etwa Diskussionen über nationale Identität und darüber, "was man von seinem eigenen Volk fernhalten möchte".

Zwischen "Junger Tat" und AfD gibt es auch personelle Verbindungen: Ein Mann, der für das Treffen mit Beckamp und Kotré laut "Correctiv" am Parkplatz in Lörrach das Schleusen zum geheimen Treffpunkt organisierte, war Kandidat der AfD Lörrach bei der Kommunalwahl 2024. Mit "Junge Tat"-Führungskader Corchia war er seit der Corona-Zeit an mehreren Demonstrationen und zwei Störaktionen der "Jungen Tat" in der Schweiz beteiligt.