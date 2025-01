Nachdem der Tweet kritisiert wurde, verteidigte Nietzard ihre Aussagen zunächst. Am selben Tag löschte sie den Post jedoch und äußerte sich erneut: "Niemand sollte Silvester verletzt werden. Ich entschuldige mich für meinen Tweet. Hätte ich so nicht formulieren sollen." Mehr dazu lesen Sie hier.

Aus NRW nach Berlin

Jette Nietzard wurde 1999 geboren und begann ihre politische Laufbahn 2016 in der Landesschülervertretung Nordrhein-Westfalen. Dort setzte sie sich laut ihres Lebenslaufes auf ihrer Webseite unter anderem für Chancengerechtigkeit, die Vernetzung von Ortsgruppen und gegen Sexismus ein. Diese Erfahrungen hätten sie dazu motiviert, ihr Wissen durch Seminare an andere weiterzugeben.

Arbeit in Bildungspolitik und Flüchtlingshilfe

Parallel zu ihrer politischen Arbeit absolvierte Nietzard ein Studium der Erziehung und Bildung in der Kindheit an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin, das sie 2022 abschloss. Ihre Abschlussarbeit verfasste sie zur Wechselwirkung von Ökonomisierung und Professionalisierung in der frühkindlichen Bildung. Zudem arbeitete sie in verschiedenen Projekten zur Unterstützung von Geflüchteten.