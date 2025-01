Gegen den Ex-AfD-Europaabgeordneten Gunnar Beck ist ein Strafbefehl in Höhe von 12.000 Euro erlassen worden. Das teilte ein Sprecher des Amtsgerichts in Neuss auf Anfrage mit. Dabei geht es nach Angaben der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft um Ladendiebstahl, Körperverletzung und Widerstand: Beck soll Ende Oktober 2022, da war er noch Mitglied des Europaparlaments, in einem Kaufhaus in Neuss bei Düsseldorf beim Ladendiebstahl erwischt worden sein.