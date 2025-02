Aktualisiert am 07.02.2025 - 01:35 Uhr

Aktualisiert am 07.02.2025 - 01:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) weist Medienberichte kategorisch zurück, wonach der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil Kanzler Olaf Scholz einen Verzicht auf die erneute Kanzlerkandidatur nahegelegt habe. "Das ist richtig hanebüchener Unsinn", sagte Schmidt in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Partei- und Fraktionsführung hätten mit Scholz beraten, wie sich die SPD am besten aufstelle. Das habe auch etwas länger gedauert, sei aber sehr freundlich und sehr einvernehmlich erfolgt. Er sei bei diesen Gesprächen dabei gewesen. Es habe "aber auch jeder mitgekriegt", dass Olaf Scholz nicht "auf einer Welle der Zuneigung" durch das Land geritten sei, räumte Schmidt, der in Hamburg für ein Bundestagsmandat kandidiert, ein.