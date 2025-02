Reaktionen auf Tod von Gerhart Baum Lindner: "Sein Rat wird uns fehlen"

Gerhart Baum hat FDP-Chef Christian Lindner immer wieder kritisiert. Sein unabhängiges Urteil werde fehlen, sagt Lindner über den unbequemen Parteifreund.

FDP-Chef Christian Lindner hat den verstorbenen FDP-Politiker Gerhart Baum als einen großen Verfechter von Freiheit und Bürgerrechten gewürdigt. "Mit Gerhart Baum haben unser Land und die Freien Demokraten eine der kräftigsten Stimmen für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie verloren", teilte Lindner mit. Der frühere Bundesinnenminister und sozialliberale FDP-Politiker starb im Alter von 92 Jahren, wie ein Sprecher der Bundespartei der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Zum Tod von Gerhart Baum: Eine Stimme der liberalen Vernunft ist verstummt

"Er war eine unabhängige Persönlichkeit mit kritischem Urteil, die unsere liberale Familie gestärkt hat." Die Freien Demokraten seien Baum zu großem Dank verpflichtet. "Sein Rat und sein kritischer Blick werden uns fehlen", so Parteichef Lindner weiter. "Gerhart Baum achtete darauf, dass Bürgerrechte auch in heiklen Lagen Gehör fanden. Er hat sie nicht nur in seinen öffentlichen Ämtern verteidigt, sondern über Jahrzehnte auch in Debatten und durch zahlreiche erfolgreiche Verfassungsbeschwerden."

Baums Kanzleikollege würdigt ihn als Mentor

Unvergessen bleibe Baums Einsatz als Bundesinnenminister für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung während des Terrors der RAF in den 1970er-Jahren, so Lindner. Auch die frühere FDP-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger würdigte Baum: "Mit Gerhart Baum verliert der deutsche Liberalismus eine seiner markantesten Stimmen", schrieb Leutheusser-Schnarrenberger auf X. "Kaum jemand hat sich in der Geschichte der Bundesrepublik so um den Schutz unserer Grundrechte und Freiheiten verdient gemacht. Sein moralischer Kompass wird in diesen stürmischen Zeiten fehlen."

Der Düsseldorfer Rechtsanwalt Julius Reiter würdigte seinen verstorbenen Kanzleikollegen Baum als "beispielgebenden Anwalt". Baums Frau habe ihn am Morgen angerufen und über den Tod informiert, sagte Reiter der Deutschen Presse-Agentur. Baum und er seien persönlich befreundet gewesen, Baum sei ein Mentor für ihn gewesen, sagte Reiter: "Wir werden ihn vermissen." Baum habe noch ein unabgeschlossenes Buchprojekt gehabt und in der Klinik viel Besuch empfangen, so Reiter. Er selbst sei noch vorgestern bei ihm gewesen. "Er ist immer gern unter Menschen gewesen."

"Wir haben einen großen Nordrhein-Westfalen verloren"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat den gestorbenen FDP-Politiker würdigte Baum als "umtriebigen Anwalt der Menschenrechte und des Liberalismus". "Wir haben einen großen Nordrhein-Westfalen verloren. Sein Vermächtnis von Liberalität und Weltoffenheit wird bleiben", sagte Wüst. Als Anwalt und Politiker habe sich Baum ununterbrochen für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt.