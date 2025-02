In Wilhelmshaven hat es offenbar einen Anschlag auf die deutsche Marinefregatte "Hessen" gegeben. Laut Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" kam es am Donnerstag zu einem Vorfall am Marinestützpunkt Heppenser Groden in Wilhelmshaven, wo das Schiff derzeit für Wartungsarbeiten liegt.