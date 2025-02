Große Mehrheit hält an Pistorius als Verteidigungsminister fest

Aktualisiert am 25.02.2025 - 18:35 Uhr

Aktualisiert am 25.02.2025 - 18:35 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nach der Wahl stehen alle Zeichen auf Große Koalition und Neuanfang. In einem Amt wünschen sich aber viele Menschen personelle Kontinuität.

Auch wenn es nicht zum SPD-Spitzenkandidaten gereicht hatte: Verteidigungsminister Boris Pistorius war der beliebteste Politiker der Ampelkoalition – über die Parteien hinweg. In einer exklusiven Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für t-online gab der Großteil der Befragten an, sie würden darauf hoffen, dass Pistorius das Amt auch in einer neuen Regierung weiterführt.