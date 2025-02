Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) droht mit Anschlägen auf Karnevalsveranstaltungen in Deutschland und den Niederlanden. Auf einer deutschsprachigen Propagandaseite tauchten entsprechende Einträge auf. Zuerst berichtete "Bild".

Als mögliche Ziele nannten die Terroristen dem Bericht zufolge die "Weiberfastnacht" auf dem Alten Markt in Köln , eine Karnevalsparty des Clubs "GreenKomm" in Köln, eine Rosenmontagsfeier in Nürnberg sowie das Schlager-Event "Festival der Liebe" in Rotterdam. Unter der Drohung schreiben die Islamisten "Let's slaughter" – englisch für "Lasst uns schlachten".