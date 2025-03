Union und SPD sind für die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Grundgesetzänderung auf die Zustimmung der Grünen sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat angewiesen. Im Bundestag stehen die entscheidenden Beratungen am 13. und 18. März an.

Grünenchefin Brantner will Investitionen in Klimaschutz

Die Minister aus den drei Ländern mit grüner Regierungsbeteiligung fordern, dass Länder und Kommunen an dem 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur deutlich mehr als die geplanten 100 Milliarden Euro bekommen müssen. So würden 60 Prozent der Infrastrukturmaßnahmen von Kommunen und Ländern erbracht, diese sollten aus dem Sondervermögen nach den Plänen von Union und SPD aber nur 20 Prozent erhalten, heißt es in dem Papier.