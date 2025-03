In der konstituierenden Sitzung des Bundestags am Dienstag wurde Julia Klöckner mit großer Mehrheit zur neuen Präsidentin des Parlaments gewählt – ein Amt, das zuvor mehr als drei Jahre Bärbel Bas von der SPD ausführte.

"Das Amt wird sie überfordern"

Renate Michel mailt: "Ich glaube nicht, dass sie eine gute Bundestagspräsidentin sein wird. Das Amt wird sie überfordern, so wie sie schon in der vorletzten Regierung ihr Ministeramt schlecht ausübte. Für mich ist sie immer noch die 'Weinkönigin'."

"Sie wird das gut machen", davon ist Friedhelm Speck überzeugt. "Man muss sich erst reinfinden, so wie in jedes neue Amt. Niemand soll gleich auf ihr herumhacken, wenn mal etwas schiefgeht. Sie ist eine gute Politikerin, sonst hätte sie sich in der männerdominierten Partei nicht so lange halten können."