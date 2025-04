Anlass für die unangemeldete Kontrolle am 21. März sei eine Meldung der Tierschutzorganisation Peta gewesen, ergänzte der Sprecher der Behörde. Der Meldung sei ein Video und eine schriftliche Stellungnahme beigefügt gewesen. Bei einer Nachkontrolle am 25. März sei festgestellt worden, dass die Mängel beseitigt worden waren.

Proteste von Umwelt- und Tierschützern

Felßner ist seit 2022 Präsident des Bayerischen Bauernverbands und seit 2023 auch Vizepräsident des Deutschen Bauernverbands. Er war bereits in der vergangenen Woche in den Schlagzeilen, als er sich als Wunschkandidat von CSU-Chef Markus Söder für das Amt des Bundesagrarministers am 25. März überraschend aus dem Rennen um den Posten zurückzog.