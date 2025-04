Bürgermeisterin von Zwickau erhält Todesdrohung per Mail

Die Rathauschefin der sächsischen Stadt erhält eine Morddrohung. Der Absender schlägt eine Brücke zum Mord an Walter Lübcke.

Die Zwickauer Oberbürgermeisterin Constance Arndt (Bürger für Zwickau) hat eine Todesdrohung mit rechtsextremem Hintergrund erhalten. Sie habe einen Strafantrag gestellt, schrieb Arndt in einem Beitrag bei Instagram. Mehrere Medien berichteten. Laut Angaben eines Sprechers des Landeskriminalamtes ermittelt der Staatsschutz.

"Denken Sie an Walter Lübke. Immer schön aufpassen", lautet der Inhalt des Schreibens, das Arndt in dem Beitrag teilte. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) war 2019 wegen seiner liberalen Haltung zur Flüchtlingspolitik auf seiner eigenen Terrasse von einem Rechtsextremisten erschossen worden. Lübckes Namen schrieb der Absender der Drohmail falsch. Als eigenen Namen gab der Unbekannte "Adolf Hitler" an, die E-Mail-Adresse lautet "nsu@gmail.com".