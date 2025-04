Austrittswelle in Kühlungsborn

In einem Schreiben erklärten mehrere der ausgetretenen Mitglieder des Stadtverbands: "Jeder von uns ist aus bestimmten Überzeugungen und Grundwerten in die CDU eingetreten. Wenn jedoch grundlegende Punkte und rote Linien überschritten werden, die diese Werte zerstören, muss man zwangsläufig Konsequenzen ziehen."

CDU-Mitglieder kritisieren Richtungswechsel

Die aus der CDU ausgetretenen Mitglieder aus Kühlungsborn kritisieren in einem Schreiben einen grundlegenden Richtungswechsel ihrer ehemaligen Partei. Die politische "DNA" der CDU sei in Gefahr, heißt es darin – dazu zähle auch die lange Zeit verteidigte Schuldenbremse. Durch die Änderung des Grundgesetzes unter Parteichef Friedrich Merz sei diese "faktisch aufgehoben". Zudem äußern die Verfasser Kritik daran, dass das Ziel der Klimaneutralität in der Verfassung verankert werden soll. "Politische Zielsetzungen dieser Tragweite gehören nicht in die Verfassung", schreiben sie.