Die AfD soll eine illegale Spende aus Österreich in Höhe von 2,35 Millionen Euro erhalten haben. Die in Teilen rechtsextreme Partei bestreitet die Vorwürfe.

Die AfD hat wegen einer von der Bundestagsverwaltung monierten Sachspende eines Unterstützers aus Österreich vorsorglich einen Millionenbetrag überwiesen. Wie die Bundestagsverwaltung auf Anfrage mitteilte, wurde das Geld von der AfD an die Bundeskasse "zur Verwahrung" überwiesen. Zuerst hatten "stern" und RTL/ntv darüber berichtet.

Konkret geht es in dem Fall um Wahlplakate. Angezeigt hatte die Partei im Februar eine Spende in Gestalt einer "Werbemaßnahme anderer" in Höhe von knapp 2,35 Millionen Euro.