Der Start der neuen Bundesregierung bringt auch Änderungen für die nunmehr 16 Ministerien. Bei mehreren Ressorts gibt es Verschiebungen der Zuständigkeiten. Das zeigt sich bald an Amtsschildern, aber auch an neuen Kürzeln, die jetzt im Berliner Regierungsviertel zum Alltag werden dürften. So schlicht und eingängig wie das bekannte AA des Auswärtigen Amts fallen nicht alle Kombinationen aus, wie aus einer Übersicht der Regierung hervorgeht.