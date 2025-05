Verteidigung

Boris Pistorius (65): Er ist der beliebteste Bundespolitiker und war vor der Wahl auch als SPD-Kanzlerkandidat gehandelt worden. Das Verteidigungsressort hatte der langjährige niedersächsische Innenminister Anfang 2023 übernommen. Vor dem Hintergrund von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine machte sich Pistorius entschlossen daran, die Bundeswehr wieder "kriegstüchtig" zu machen – ein Begriff, der nicht allen in der SPD gefiel. Lesen Sie hier mehr zu Deutschlands beliebtesten Politikern.

Arbeit und Soziales

Bärbel Bas (57): Die frühere Bundestagspräsidentin führt das Ressort mit dem größten Etat im Bundeshaushalt - und wird für die Sozialdemokraten damit eine Schlüsselrolle bei der Verteidigung der Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einnehmen. Die Themen Arbeit und Soziales sind Bas vertraut: Sie war lange Zeit Betriebsrätin in Duisburg. In der Ruhrpott-Stadt ist Bas geboren und aufgewachsen, hier holte sie auch bereits fünf Mal das Bundestags-Direktmandat. Hier lesen Sie ein Kurzporträt von Bas.

Justiz und Verbraucherschutz

Stefanie Hubig (56): Die bisherige rheinland-pfälzische Bildungsministerin ist promovierte Juristin und war in Bayern als Richterin und Staatsanwältin tätig. Das Bundesjustizministerium kennt sie bereits gut: Anfang 2014 wurde die in Frankfurt am Main geborene Hubig vom damaligen SPD-Minister Heiko Maas zur beamteten Staatssekretärin gemacht. Und schon ab dem Jahr 2000 hatte sie dort als Referentin und später Referatsleiterin gearbeitet. Lesen Sie hier mehr zu Deutschlands neuer Justizministerin.

Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Carsten Schneider (49): Der Umwelt und Klimaschutz gehörte bislang nicht zu den Kernthemen Schneiders. Allerdings war der bisherige Ostbeauftragte der Bundesregierung für alle politischen Bereiche zuständig. Medienberichten zufolge könnte der gebürtige Erfurter mit dem bisherigen Entwicklungs-Staatssekretär Jochen Flasbarth einen ausgewiesenen Fachmann zurück ins Umweltministerium holen. Dieses ist auch wieder federführend für Klimaschutz zuständig, der in der bisherigen Regierung im Wirtschafts- und Außenministerium angesiedelt war. Lesen Sie hier mehr zum Werdegang von Carsten Schneider.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Reem Alabali-Radovan (35): Die gebürtige Moskauerin mit irakischen Wurzeln war in der scheidenden Bundesregierung Beauftragte gegen Rassismus und Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration. In der SPD ist sie seit vier Jahren Mitglied. 2021 zog sie im ersten Anlauf als Direktkandidatin ihres Schweriner Wahlkreises in den Bundestag ein. Dreieinhalb Jahre später landete sie nur noch auf Platz drei hinter dem AfD- und CDU-Kandidaten und zog über die Landesliste wieder in den Bundestag ein. Lesen Sie hier ein Kurzporträt zu Alabali-Radovan.

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen