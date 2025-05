Razzia in Berlin und Brandenburg

Bewaffnete Polizisten (Symbolbild): Das BKA war in Brandenburg im Einsatz. (Quelle: IMAGO/Maximilian Koch/imago)

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat am Dienstag laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin und Brandenburg mehrere Objekte des Vereins "Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e. V." durchsucht. Die Maßnahmen erfolgten auf Anordnung des Generalbundesanwalts.

Im Fokus steht der Verdacht, dass der Verein zwischen 2015 und 2022 Spendengelder an die selbsternannten prorussischen "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk weitergeleitet haben soll. Diese gelten nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigungen. Eines der durchsuchten Objekte war das Berliner Vereinsbüro in Friedrichshain.

Der Verein mit Sitz im brandenburgischen Wandlitz gibt an, Hilfslieferungen an russische Zivilisten im Donbass zu organisieren. Ermittler vermuten jedoch, dass Spendengelder direkt in die umkämpften Separatistengebiete geflossen sein könnten.