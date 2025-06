Merz will Fördermittel für Kommunen "kritisch prüfen"

Bundeskanzler Friedrich Merz: Er will Förderungen genau prüfen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Bundeskanzler Merz will den Kommunen helfen. Aber erst einmal sollen Förderungen unter die Lupe genommen werden.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine kritische Überprüfung der Fördermittel im Sozial- und Kommunalbereich angekündigt. "Wir werden eine umfassende Ausgabenüberprüfung vornehmen müssen, auch im Sozialrecht", sagte der CDU-Vorsitzende beim Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Berlin .

Der Präsident des Deutschen Städtetags, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), hatte das Defizit der Kommunen kürzlich deutschlandweit auf 25 Milliarden Euro beziffert und eine rasche Umsetzung des 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögens für Investitionen in Infrastruktur gefordert. Am Donnerstag will die Ministerpräsidentenkonferenz auch über neue Finanzierungsinstrumente für Bund und Länder beraten.