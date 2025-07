Unterschiede in den Bundesländern Hier sind die Renten am niedrigsten

Ein Rentner zählt Geld: In Deutschland gibgt es große Unterschiede in der Höhe des Ruhegelds.

Im Westen bekommen Rentner in Niedersachsen am wenigen Geld, im Osten sind es Männer und Frauen in Thüringen.

Nirgendwo im Westen bekommen Männer nach 45 Versicherungsjahren eine so niedrige Altersrente wie in Niedersachsen. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Dietmar Bartsch (Linke) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Demnach erhielten Männer in Niedersachsen Ende 2024 im Schnitt 1.783 Euro monatlich. Auch insgesamt lag Niedersachsen mit einem durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von 1.684 Euro für Menschen mit mindestens 45 Versicherungsjahren unter dem westdeutschen Schnitt.

Bundesweit lag der Mittelwert laut Bundesregierung bei 1.668 Euro, in den alten Bundesländern bei 1.729 Euro, im Osten bei 1.527 Euro.

Niedrige Rente auch in Bayern

Bayerns Rentnerinnen und Rentner erhalten mit 1.685 Euro im Durchschnitt mit die niedrigsten Renten unter den westdeutschen Bundesländern. Nach mindestens 45 Versicherungsjahren erhalten Rentner in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt derzeit monatlich 1.772 Euro Rente.

In Bremen betrug der Durchschnitt 1.690 Euro. In allen anderen westdeutschen Bundesländern lag der Betrag höher – in Baden-Württemberg etwa bei 1.907 Euro, in Nordrhein-Westfalen bei 1.889 Euro. Selbst im benachbarten Bremen kamen Männer mit durchschnittlich 1.794 Euro leicht besser weg.

Frauen erhielten deutlich geringere Renten als Männer. In Niedersachsen bekamen sie im Schnitt 1.417 Euro, in Bremen 1.447 Euro pro Monat. Damit liegen beide Länder auch bei den Frauen im unteren Bereich.

Thüringen hat die niedrigste Durchschnittsrente

Auch in Sachsen liegen die Renten unter dem Bundesdurchschnitt. Männer und Frauen aus Sachsen bekommen nach mindestens 45 Versicherungsjahren deutlich weniger Rente. Frauen im Freistaat bekamen im Vorjahr eine Rente von durchschnittlich 1.416 Euro. In keinem anderen Bundesland erhalten Frauen und Männer nach mindestens 45 Versicherungsjahren eine geringere Durchschnittsrente als in Thüringen. Bei im Schnitt 1.491 Euro im Monat lag der Betrag Ende vergangenen Jahres. Frauen in Thüringen mit 1.401 Euro Die höchste Rente erhielten Frauen in Berlin mit 1.576 Euro. Die Rente liegt IN Brandenburg liegt bei durchschnittlich monatlich 1.557 Euro,

Den Angaben zufolge erhält in Deutschland jeder Vierte nach 45 Versicherungsjahren weniger als 1.300 Euro Rente im Monat. Dies sei ein Armutszeugnis für die Politik, ein Zeichen einer offensichtlich verkehrten Rentenpolitik, sagte Bartsch. Rentner in Deutschland müssten "millionenfach mit Minirenten auskommen, obwohl sie jahrzehntelang zur stärksten Volkswirtschaft Europas beigetragen haben".

Bundesregierung: Niedrige Rente sagt wenig über Lebensstandard aus

Die Bundesregierung weist in ihrer Antwort aber auf den Unterschied zwischen Rente und Einkommen insgesamt hin: "Eine niedrige Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung sagt aber grundsätzlich wenig über den Lebensstandard im Alter aus, da weitere Einkünfte und das Haushaltseinkommen insgesamt relevant sind."

Zum Beispiel haben Frauen nur eine geringe Rente, wenn sie jahrelang als Ehepartnerin ohne eigenes Erwerbseinkommen geblieben sind – auch wenn sie beispielsweise mit dem Partner über ein auskömmliches gemeinsames Haushaltseinkommen verfügen.