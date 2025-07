Gegen die CDU-Bundestagsabgeordnete gibt es offenbar parteiinterne Vorwürfe, laut denen sie Parteigelder für private Zwecke in die eigene Tasche gesteckt haben soll. Wie RTL/n-tv und der "Stern" recherchiert haben, gehe es um 2.500 Euro, die ihr im Januar dieses Jahres über Umwege ausgezahlt worden seien. Mittlerweile habe sie das Geld zurückgezahlt, erklärte Bosbachs Anwalt.

Demnach soll ein früherer CDU-Mitarbeiter im Januar 2025 eine Scheinrechnung über 2.500 Euro für angebliche Wahlkampfleistungen gestellt haben. Das daraufhin von der CDU überwiesene Geld habe er in bar abgehoben und Bosbach persönlich übergeben – laut den Berichten in deren Wohnung in Bergisch Gladbach. Der Vorgang sei von zwei Personen eidesstattlich versichert und durch Kontoauszüge dokumentiert.