Aktion an CSU-Zentrale

So schnell kommt die CDU nach Bayern

19.07.2018, 18:08 Uhr | dpa

Ein Demonstrant bringt ein Logo der CDU an der CSU-Zentrale an: Zwei Demonstranten haben für die Aktion eine Anzeige kassiert. (Quelle: Sven Hoppe/dpa)

Die CSU wird derzeit viel für ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik kritisiert. Eine Protestaktion hat Demonstranten nun eine Anzeige eingebracht.

Aus Protest gegen die Politik der CSU haben Demonstranten das Parteilogo an der Zentrale der Christsozialen in München mit einem CDU-Schriftzug überklebt. Sie hatten sich am Mittwochabend mit Hilfe einer Hebebühne am CSU-Logo zu schaffen gemacht. Die Hebebühne war mit Plakaten versehen, die die CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigten.

Die Aktion brachte zwei Männern eine Anzeige wegen Sachbeschädigung ein, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Beamten war der Original-Schriftzug an der Hauswand beschädigt worden.

Die Entsöderisierung Bayerns schreitet voran! Jetzt wird wegen "politisch motivierter Kriminalität" ermittelt – hoffentlich gegen die CDU! #ausgehetzt



Franz-Josef Strauss würde die CDU-Bayern wählen.



Fotos: (c) @mic_tra pic.twitter.com/d0d0e2MYdJ — Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty) July 19, 2018

Rund 80 Demonstranten hatten sich vor der CSU-Zentrale zu einem angemeldeten Protest des "Zentrums für politische Schönheit", einer Vereinigung von Aktionskünstlern, versammelt. Weil die Hebebühnen-Aktion gegen die Demo-Auflagen verstieß, löste die Polizei die Versammlung auf und erteilte Platzverweise.