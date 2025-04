Erinnerung an den NS vielen wichtig

Dabei gaben den Angaben zufolge 42,8 Prozent der Befragten an, es sei ihnen wichtig, die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus in Deutschland lebendig zu halten. Doch sagten 20,7 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, es sei in Ordnung, wenn künftige Generationen sich nicht mehr mit der NS-Zeit auseinandersetzten.