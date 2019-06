Bei Staatsempfang

Sorge um Merkel: Kanzlerin zittert während der Hymne heftig

18.06.2019, 14:47 Uhr | dpa, js

Während eines Staatsempfangs fing Angela Merkel plötzlich an, heftig zu zittern. Nach einigen Sekunden war es vorbei. Die Kanzlerin äußerte sich kurz darauf zu dem Vorfall.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei dem Empfang des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erheblich gezittert. Während sie am Dienstag gemeinsam mit Selenskyj auf das Abschreiten der Ehrenformation der Bundeswehr wartete, begann ihr Körper heftig zu zittern. Als sie mit dem Präsidenten dann die Formation abschritt, hatte sich das Zittern sichtbar wieder gelegt.

Merkel sagte bei einer Pressekonferenz mit Selenskyj danach, sie habe inzwischen drei Gläser Wasser getrunken – das habe ihr offenbar gefehlt. Wie man sehe, gehe es ihr wieder sehr gut. Selenskyj sagte, er habe bei dem Vorfall neben Merkel gestanden. Er ergänzte: "Sie war in voller Sicherheit."









Die Kanzlerin hatte schon früher bei ähnlichen Gelegenheiten ein solches Zittern gezeigt – damals war als Ursache Wassermangel bei großer Hitze genannt worden. So hatte sie am Rande des CDU-Parteitags 2014 in Köln ein Interview abgebrochen, Medien wie die "Bild"-Zeitung und die "Bunte" berichteten damals, sie habe einen Schwächeanfall erlitten. Während einer Opernaufführung 2015 in Bayreuth fiel sie vom Stuhl. Zunächst spekulierten Medien, sie habe das Bewusstsein verloren. Später wurde bekannt, dass lediglich ihr Stuhl zusammengebrochen war.