Kramp-Karrenbauers Wechsel macht sie unglaubwürdig

Pro

Sie muss das Innenleben eines Leopard-2-Panzers nicht kennen

Das Netz ist in Aufruhr. Annegret Kramp-Karrenbauer ist neue Verteidigungsministerin? Was versteht die CDU-Chefin denn von der Bundeswehr? Viele zweifeln an der fachlichen Qualifikation der 56-Jährigen. Tenor: Dann kann ein Autoschlosser wohl auch Gefäßchirurg.

Kramp-Karrenbauer schon jetzt als Ministerin abzuschreiben, ist falsch. Fachwissen allein macht aus einem Minister keinen guten Minister. Hinderten die landwirtschaftliche Lehre oder das Jura-Studium Helmut Kohl daran, der bedeutende Politiker zu werden, der er später war?

Sie bringt elf Jahre Erfahrung als Ministerin im Saarland mit, war mal für Inneres, mal für Familien, mal für Arbeit zuständig – von sieben Jahren als Ministerpräsidentin ganz zu schweigen.

Kramp-Karrenbauer muss das Innenleben eines Leopard-2-Panzers nicht kennen. Aber man wird sie danach beurteilen, wie sie die eklatanten Probleme der Bundeswehr – von kaputten Hubschraubern bis zum „Gorch Fock“-Desaster – in den Griff bekommt, wie zugänglich sie sich für Expertise zeigt, wie sie oft beklagte Entfremdung in der Truppe von der Führung zu überwinden versucht.

Das schwierige Umfeld, in das sich die CDU-Chefin begibt, bietet ihr eine einmalige Chance. Nun kann sie zeigen, ob sie auch Kanzlerin kann.