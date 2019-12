Umstrittene Neuaufnahme

CDU will Anwalt Roscher-Meinel wieder loswerden

Die Berichterstattung von t-online.de hat die CDU Berlin alarmiert: Der gerade aufgenommene Anwalt Markus Roscher-Meinel soll aufgrund von Verbindungen zur rechten Szene wieder aus der Partei fliegen. Was war dort über ihn bekannt?

Die CDU Berlin will die Aufnahme des zuvor von der AfD abgelehnten Anwalts Markus Roscher-Meinel widerrufen. Der Landesvorsitzende Kai Wegner erklärte, in der Partei sei kein Platz für dessen Ansichten. Der Kreisvorstand teilte mit, er fühle sich "getäuscht und missbraucht". Roscher-Meinel selbst löschte einen Tweet wieder, in dem es hieß, ein Vorstandsmitglied kenne ihn seit Langem.

Die Aufnahme von Roscher-Meinel, über die t-online.de zuerst berichtet hatte, hat innerhalb und außerhalb der CDU Unverständnis und Empörung ausgelöst. Für viele hat die CDU damit eine ähnliche Baustelle wie der Fall von Robert Möritz, Ex-Mitglied in Sachsen-Anhalt mit mutmaßlicher Neonazi-Vergangenheit. Möritz hat am Freitag seinen Austritt erklärt, und damit der CDU weitere Diskussionen erspart. Roscher-Meinel ist bei der CDU nun auch Anlass, das Aufnahmeverfahren zu prüfen. Es soll genauer hingeschaut werden.

Keine Berührungsängste mit den Identitären

Der Jurist Roscher-Meinel, der 2002 eine Bundestagskandidatur bei der CDU anstrebte, hatte sich seit 2013 für die AfD engagiert. Der AfD-Bundesvorstand hatte im August endgültig entschieden, ihn nicht aufzunehmen. Roscher-Meinel hatte etwa keine Berührungsängste, mit dem Identitären Martin Sellner und dem wegen Volksverhetzung verurteilten Islamhasser Michael Stürzenberger in gemeinsamen Videos aufzutreten. Er gehörte auch dem "Herkules Kreis" mit Björn Höcke an. Auf Twitter hatte er noch im November die CDU als "Anti-Deutschland-Partei" bezeichnet.

Vor wenigen Tagen wurde er dann Mitglied im Ortsverband Bernauer Straße der CDU und dort bei der Weihnachtsfeier nach Angaben eines Teilnehmers dafür gelobt, wie aktiv er gleich geworden sei. Er habe sich bei der Feier nur als "Markus" vorgestellt.

Kreisvorstand will versuchen, die Aufnahme zu widerrufen

Der Kreisvorstand geht nun auf Distanz: "Menschen, die Ansichten wie der Herr vertreten, werden von der CDU Mitte als Mitglied nicht gewünscht", heißt es in einer Mitteilung. Zuvor hatte sich offenbar auch der Berliner CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner eingeschaltet. Der Kreisvorstand habe in enger Abstimmung mit ihm reagiert, so Wegner.

Nächster Schritt: Die Aufnahme soll widerrufen oder so schnell wie möglich beendet werden. Der Widerruf ist nach Satzung durch eine Mehrheit des Kreisvorstands möglich, "wenn das betreffende Mitglied in seinem Aufnahmeantrag oder sonst zu entscheidungserheblichen Fragen schuldhaft falsche Angaben gemacht oder wesentliche Umstände verschwiegen hat".

CDU Mitte entschuldigt sich mit Unwissenheit

Die CDU Mitte entschuldigt ihr Vorgehen mit Unwissenheit: Bei der Entscheidung hätten die erst durch t-online.de bekannt gewordenen Umstände nicht vorgelegen, so der Kreisvorstand. Ein "Screening von Social Media wurde bei der Behandlung von Aufnahmeanträgen bislang nicht durchgeführt".

Roscher-Meinel lässt das nicht auf sich sitzen. Er sei als CDU-Funktionär und Kandidat Anfang der Nullerjahre gut bekannt. Viele seiner Follower seien CDU- und Werteunion-Mitglieder. "Wie bitte soll ich getäuscht haben?"

Stellungnahme zur geplanten Anfechtung meiner Mitgliedschaft. Ich war 2001 Abgeordnetenhauskandidat der #CDU, Mitglied des Landesausschusses der @cduberlin und Kreisvorstandsmitglied. Viele meiner Follower sind @CDU- und @WerteUnion-Mitglieder.Wie bitte soll ich getäuscht haben? — Markus Roscher-Meinel 🇩🇪 (@lawyerberlin) December 20, 2019

Er verbreitete zunächst auch ein Foto, das ihn angeblich mit dem Mitte-Pressesprecher Carsten Spallek zeigt, der zugleich auch stellvertretender Kreisvorsitzender ist. Der kenne ihn seit Jahren. Ob das Bild tatsächlich Spallek zeigte, ist zweifelhaft. Roscher-Meinel löschte den Tweet wieder. Spallek: "Ich war das auf dem Foto nicht und kann mich an kein Zusammentreffen erinnern."

Es hätte gereicht, seinen Namen zu googeln

Um Zweifel an Roscher-Meinel zu bekommen, hätte es aber gereicht, den Namen zu googeln. Auch das sei nicht geschehen, räumt Spallek ein. Das Eintrittsgesuch war Thema der Vorstandssitzung am 17. November mit gut einem Dutzend Vorstandsmitgliedern. Roscher-Meinel stand auf einer Liste mit weiteren Namen. "Es hat bei niemandem geklingelt."



Die CDU in Berlin will bei künftigen Aufnahmeverfahren nun Prüfungen einführen. Der Kreisverband Mitte will auch anlassbezogen Aufnahmen der vergangenen drei Monate noch einmal anschauen, teilte er mit. Spallek zufolge gibt es aber keine Hinweise auf Versuche, den Kreisverband oder Ortsverbände zu unterwandern.