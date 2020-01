Neues im Berater-Skandal

Von der Leyen löschte alle SMS vom Handy

14.01.2020, 09:04 Uhr | dpa , t-online.de , LMS

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommt in der Berater-Affäre erneut in Bedrängnis. Laut einem Medienbericht löschte die Ex-Verteidigungsministerin alle SMS von ihrem Diensthandy.

Nachdem im Dezember 2019 bekannt wurde, dass offenbar sämtliche Daten aus der Mobilfunkkommunikation der ehemaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen vernichtet wurden, die wichtig für die Untersuchung der Berater-Affäre gewesen wären, gibt es nun neue Erkenntnisse im Berater-Skandal. Wie der "Spiegel" berichtet, soll die EU-Kommissionschefin alle SMS von ihrem Diensthandy gelöscht haben. Dies hätten Recherchen des Ministeriums ergeben.

Das Ministerium habe einen umfangreichen Bericht an den Bundestag geschickt. Ein dort einberufener Untersuchungsausschuss ermittelt, ob unter von der Leyen hochdotierte Verträge mit externen Beratern rechtswidrig vergeben wurden und welche Rolle die frühere Ministerin dabei spielte.

Debatte könnte eskalieren

Das Ministerium könne dem Untersuchungsausschuss für die Untersuchung von Entscheidungsprozessen keinerlei Beweis-SMS der früheren Ministerin bereitstellen, hieß es laut "Spiegel" seitens des Verteidigungsministeriums. Nachrichten eines Blackberry-Diensthandys von der Leyens seien durch die Unachtsamkeit eines Sachbearbeiters im August 2019 gelöscht worden. Auf einem zweiten Telefon habe von der Leyen selbst alle Nachrichten vernichtet.



Die Debatte um die Berater-Affäre dürfte damit weiter an Schärfe zunehmen. Immer wieder hatten Abgeordnete Einsicht in die Handydaten gefordert. Kurios seien laut "Spiegel" auch die Umstände, unter denen von der Leyen an ihr neues Diensthandy gekommen ist. So habe sie 2019 wegen eines Datenleaks ein neues Handy erhalten – das alte Gerät jedoch samt aktiver SIM-Karte behalten. Spekuliert wird, von der Leyen habe sich offen halten wollen, auf der alten Nummer weiterhin wichtige Anrufe und Nachrichten entgegenzunehmen.

Laut dem Medienbericht habe ein Fahrer des Verteidigungsministeriums das alte Telefon bei von der Leyen privat zu Hause abgeholt und ins Ministerium gebracht. Die Daten seien dann nach Vorschrift gelöscht worden. An die Berater-Affäre habe zu diesem Zeitpunkt jedoch niemand gedacht, argumentiere das Ministerium später.

SMS wurden von der Politikerin wohl persönlich gelöscht

Auch auf dem zweiten Diensthandy der ehemaligen Ministerin fanden sich später keine Nachrichten oder Daten. Laut "Spiegel" liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Daten von der Politikerin selbst gelöscht worden seien. Dabei bliebe unklar, ob auf dem Telefon überhaupt so sensible Daten entdeckt worden wären, die von der Leyen in der Affäre ernsthaft in Bedrängnis hätten bringen können. Ihr Verhalten sei daher besonders auffällig.

Der neueste Bericht lässt viele Fragen offen. Vor allem sei noch nicht bekannt, welche Rolle die Leitungsebene und das Ministerbüro in dem Skandal gespielt hätten. Erste Abgeordnete kündigten inzwischen weiteren Widerstand an. Der Grünenpolitiker Tobias Lindner bezeichnet den Fall laut "Spiegel" als erklärungsbedürftig und schießt auch gegen die aktuelle Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer: "Wieder einmal ist niemand im Ministerium für irgendetwas verantwortlich".

Seit dem Bekanntwerden der Berater-Affäre geht ein Untersuchungsausschuss dem Vorwurf nach, dass im Verteidigungsministerium millionenschwere Verträge unter Umgehung des Vergaberechts vergeben wurden. Auch der Vorwurf der Vetternwirtschaft steht im Raum. Bereits im Dezember 2019 hatte der Vize-Regierungsbeauftragte Markus Paulick in einer vertraulichen Sitzung des Untersuchungsausschusses eingeräumt, dass Daten auf dem Mobiltelefon von der Leyens im August gelöscht worden seien. Die "Welt", ARD und t-online.de hatten berichtet.