Moderne Behörde?

Bundestag will wohl Faxgeräte abschaffen

14.01.2021, 19:54 Uhr | AFP

Für die 900 Faxgeräte des Deutschen Bundestags ist bald Schluss: Nach der kommenden Bundestagswahl im Herbst sollen die Geräte in den Ruhestand geschickt werden.

Technik-Revolution im Bundestag: Das Parlament will sich einem Bericht zufolge von seinen Faxgeräten trennen. In der kommenden Legislaturperiode sollten die Geräte abgeschafft werden, berichtete die "Saarbrücker Zeitung". Dies habe der Ältestenrat des Bundestags am Donnerstag beschlossen, schrieb das Blatt unter Berufung auf ein Mitglied des Gremiums.

Vor allem junge Parlamentarier hätten sich zu Beginn der Legislaturperiode darüber gewundert, wie häufig im Bundestag noch gefaxt wird, berichtete die Zeitung weiter. Ende vergangenen Jahres habe die Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP geantwortet, dass insgesamt noch 900 Faxgeräte im Einsatz seien.