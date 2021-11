Pläne für den Ruhestand

Seehofer will sein Leben mit Modelleisenbahnen nachbauen

05.11.2021, 13:43 Uhr | t-online

Horst Seehofer: Der scheidende Innenminister will sich in seinem Ruhestand mehr seinen Modelleisenbahnen widmen. (Quelle: Metodi Popow/imago images)

Der Innenminister geht bald in den Ruhestand. Langweile fürchtet er dann allerdings nicht. Vor allem seinen Modelleisenbahnen will sich Horst Seehofer dann noch mehr widmen – auch Merkel darf dabei nicht fehlen.

Der scheidende Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will seinen Ruhestand nutzen, um weiter an seiner Modelleisenbahn zu bauen. "Ich baue da ja mein Leben nach. Zum Beispiel den Bahnhof Bonn, wo ich 18 Jahre lang immer ausgestiegen bin", sagte Seehofer dem "Spiegel". Demnach habe er für jeden Eckpunkt seiner politischen Karriere auch ein neues Gebäude aufgestellt. Für seine Zeit als Innenminister wolle Seehofer in Kürze eine neue Polizeistation besorgen.

Seehofers Leidenschaft zu Modelleisenbahnen ist schon länger bekannt. In der Hochphase der Flüchtlingskrise konnte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihn nicht erreichen, da er mit seinen Modellen beschäftigt war: "Ich habe mein Handy an diesem Abend zur Seite gelegt, wie ich es öfter im Urlaub mache. Aber wer mich finden will, der findet mich", stellte Seehofer nun klar. In der Flüchtlingskrise war es vor allem zwischen Merkel und dem damaligen CSU-Chef zu deutlichen Spannungen gekommen.



Sein Verhältnis zu Merkel sei allerdings deutlich besser als von der Öffentlichkeit häufig angenommen: "Viele dachten damals, Frau Merkel und ich könnten uns nicht ertragen. Das ist alles Käse, wir hatten doch täglich miteinander zu tun." Auch in seinen Modellbahnhöfen ist Merkel als eine kleine Modellfigur vertreten. In guten Zeiten stelle er die Figur gerne an den Bonner Bahnhof. "Dann ist sie die Chefin der Anlage, und ich stehe neben ihr." In schlechten Zeiten habe er die Figur auf die Fensterbank gestellt.