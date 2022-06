Deutschland muss nach Ansicht von SPD-Chef Lars Klingbeil in der internationalen Politik den Anspruch einer "F├╝hrungsmacht" verfolgen. In einer Grundsatzrede auf einer Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung begr├╝ndete er das am Dienstag mit den deutlich wachsenden Erwartungen an Deutschland weltweit. "Nach knapp 80 Jahren der Zur├╝ckhaltung hat Deutschland heute eine neue Rolle im internationalen Koordinatensystem." Das Land habe sich in den letzten Jahrzehnten ein hohes Ma├č an Vertrauen erarbeitet, mit dem aber auch eine Erwartungshaltung einhergehe.