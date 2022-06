"An absoluter Grenze": Bund macht Bahn-Sanierung zur Chefsache

"So wie es ist, kann es nicht bleiben": Das Verkehrsministerium will das Schienennetz generalsanieren ÔÇô sonst lie├čen sich die Klimaziele nicht erreichen.

Der Bund will die Sanierung des maroden Schienennetzes der Bahn vorantreiben. Besonders ausgelastete Streckenabschnitte des Schienennetzes sollen zu einem "Hochleistungsnetz" ausgebaut werden, erkl├Ąrten Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bahn-Chef Richard Lutz in Berlin . Die Generalsanierung des ersten Schienenkorridors soll 2024 starten.

"So wie es ist, kann es nicht bleiben", sagte Wissing. "Ich will die Probleme angehen und l├Âsen, indem ich sie zur Chefsache mache." Ein besserer Schienenverkehr sei unerl├Ąsslich f├╝r die Klimaziele der Bundesregierung. Diese seien aber mit dem Zustand der Bahn derzeit nicht zu erreichen. "Politische Vers├Ąumnisse und Unterfinanzierung" h├Ątten die Schiene an "ihre absolute Grenze gebracht."