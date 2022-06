Finanzpolitik von Christian Lindner (FDP): Und was, wenn er doch recht hat?

Renten

Reform des f├Âderalen Systems

Noch grunds├Ątzlicher wird Markus Herbrand, der finanzpolitische Sprecher der Partei. Er ist f├╝r eine Reform des f├Âderalen Finanzsystems. Das aktuelle System "leide" darunter, dass Ausgaben von der "einen Ebene oft von der anderen Ebene bezahlt werden m├╝ssen". Herbrand meint vor allem Projekte, die der Bund finanziert und von den L├Ąndern jedoch umgesetzt werden. "Seit Jahren gehen im Verh├Ąltnis die Steuereinnahmen der L├Ąnder im Vergleich zum Bund in die H├Âhe, obwohl zeitgleich immer mehr staatliche Kosten durch den Bund ├╝bernommen werden", sagt er. Herbrand findet: "Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen." Eine solche grunds├Ątzliche Reform ist jedoch noch in weiter Ferne.

Mehr oder weniger Geld in der Krise?

In der Ampel-Koalition d├╝rfte es in den n├Ąchsten Monaten auch um die grunds├Ątzliche Frage gehen, wie die aktuelle Krise zu bew├Ąltigen ist. Viele rechnen mit einem weiteren Anstieg der Preise, am grunds├Ątzlichen Sparkurs der FDP ├Ąndere dies jedoch nichts, hei├čt es parteiintern. SPD-Politiker Achim Post sagt dazu t-online: "Wenn die Energiepreise so massiv weiter steigen, sind weitere Entlastungen ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft und sozialen Verantwortung." Es brauche "gezielt wirkende Entlastungen", f├╝r die dann in diesem Jahr "zus├Ątzliche finanzielle Ressourcen mobilisiert" werden m├╝ssten.