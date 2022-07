Ermittlungen wegen Geheimnisverrat in Verteidigungsausschuss

Inhalte aus dem Verteidigungsausschuss sind offenbar unerlaubt an die Öffentlichkeit gelangt. Besonders brisant: Es geht wohl um den Ukraine-Krieg.

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen möglichen Geheimnisverrats im Verteidigungsausschuss des Bundestags. "Es gibt Verfahren, in denen die Bundestagsverwaltung an die Staatsanwaltschaft herangetreten ist. Diese prüfen wir", sagte eine Behördensprecherin am Freitag. Angaben zur Anzahl der Verfahren oder zu deren Inhalt machte sie nicht. Es besteht der Verdacht, dass aus dem Verteidigungsausschuss als geheim eingestufte Informationen nach außen gedrungen sein könnten.