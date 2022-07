Hier blitzt es in Deutschland am meisten

Mehr Wind und Sonne Deutschlands Strom wird grüner Von afp , MaM Aktualisiert am 18.07.2022 - 16:18 Uhr

Der Energiemix in Deutschland wandelt sich schnell. Fast jede zweite Kilowattstunde Strom kommt inzwischen aus erneuerbaren Quellen.

Die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen ist im ersten Halbjahr um rund ein Siebtel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Damit lag der Anteil der erneuerbaren Energien am Brutto-Stromverbrauch bei etwa 49 Prozent – im Gesamtjahr 2021 waren es noch 41 Prozent, wie das Umweltbundesamt in Dessau am Montag mitteilte. In den ersten sechs Monaten 2022 wurden in Deutschland demnach insgesamt über 137 Terawattstunden (TWh) erneuerbarer Strom erzeugt – etwa 14 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2021.

Die Experten nannten mehrere Gründe für diese Entwicklung – etwa günstigere Witterungsbedingungen als im Vorjahr: Mehr Wind und mehr Sonnenschein bedeuteten mehr Energieerzeugung. Darüber hinaus habe sich auch der steigende Zubau an neuen Fotovoltaik-Anlagen bemerkbar gemacht: In den Monaten Mai und Juni seien jeweils neue Höchststände bei der Stromerzeugung durch Fotovoltaik registriert worden. Zur Einordnung: In beiden Monaten wurde den Angaben zufolge aus Fotovoltaik-Anlagen in etwa so viel Strom ins öffentliche Netz eingespeist wie aus allen Erdgas- und Steinkohlekraftwerken zusammen.

Wegen besserer Windbedingungen als im windarmen ersten Halbjahr des Vorjahres stieg die Stromerzeugung aus Windenergie um etwa 18 Prozent von 58 TWh (2021) auf 69 TWh im aktuellen Jahr an. Die Windenergie steuerte damit etwa die Hälfte des gesamten erneuerbaren Stroms bei. Etwas mehr als vier Fünftel des Windstroms wurde an Land erzeugt, der Rest von Windenergieanlagen auf See.