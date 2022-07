Bund und Länder streiten um Folgeregelung für 9-Euro-Ticket

Bund und Länder schieben sich bei einem möglichen Folgeangebot für die beliebten 9-Euro-Tickets im Nahverkehr die Verantwortung gegenseitig die Verantwortung zu. Verkehrsminister Volker Wissing machte deutlich, dass er die Länder dabei am Zug sieht. "Ich kann ein Ticket gar nicht gestalten, sondern das müssen die Länder machen", sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in der ARD. Verantwortliche der Länder pochen auf finanzielle Hilfen durch den Bund.