Aktualisiert am 04.04.2024 - 12:30 Uhr

Aktualisiert am 04.04.2024 - 12:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stellt an diesem Donnerstag die neue Kommandostruktur der Bundeswehr vor. Der Fraktionsvize der Union, Johann Wadephul, hat die Messlatte hoch angelegt. Er fordert "klare und tiefgreifende Maßnahmen". Was er bislang an Reformen gesehen habe, sei enttäuschend gewesen, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.