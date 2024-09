Stoltenberg amtiert seit 2014 als Chef des Verteidigungsbündnisses, wird jedoch zum 1. Oktober vom ehemaligen niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte an der Spitze der Nato abgelöst. Bevor Stoltenberg im vergangenen Sommer seinen Vertrag mit der Nato um ein Jahr verlängert hatte, war er auch mit dem Posten des Chefs der norwegischen Zentralbank in Verbindung gebracht worden. Zuvor war Stoltenberg von 2000 bis 2001 und von 2005 bis 2013 norwegischer Regierungschef gewesen.

Bisher standen nur Deutsche an der Spitze der MSC

Aktuell hat den Vorsitz der Münchener Sicherheitskonferenz der ehemalige deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen seit 2022 inne. Die MSC wurde im Jahr 1963 gegründet, seitdem stand stets ein Deutscher an der Spitze des Dialogforums für internationale Sicherheitspolitik. Warum Heusgen den Vorsitz nach nur drei Jahren abgeben soll, ist derzeit nicht bekannt.

Jährliches Treffen zur Sicherheitspolitik in München

Vorgänger Heusgens war von 2008 bis 2022 Wolfgang Ischinger, ehemals deutscher Botschafter in London und Washington . Ischinger leitet heute den MSC-Stiftungsrat.

Bei der Münchener Sicherheitskonferenz treffen sich jährlich im Februar Sicherheitspolitiker aus aller Welt in der bayrischen Landeshauptstadt. Im Zentrum der MSC steht der Austausch über aktuelle und künftige Themen der Sicherheitspolitik. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 – nur vier Tage nach Ende der 58. MSC – steht die Konferenz vor allem im Zeichen des Angriffskriegs. Es ist laut Angaben der MSC die weltweit größte Konferenz ihrer Art. In diesem Jahr nahmen mehr als 180 hochrangige Regierungsvertreter teil.