Ausschuss-Chef: Bundeswehr braucht 35.000 weitere Soldaten

Faber: Verteidigungsausgaben "müssen eher drei Prozent werden"

Faber geht zudem davon aus, dass die deutschen Verteidigungsausgaben nach den jetzt bekannt gewordenen Nato-Planungen in Zukunft steigen müssen. "Es ist absehbar, dass die Anforderungen der Nato an alle 32 Mitgliedstaaten steigen – und damit auch an Deutschland", sagte der FDP-Politiker. "Es wird also nicht mehr reichen, zwei Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Es müssen eher drei Prozent werden."