Deutschland wird bald mit seinen modernsten Aufklärungsfliegern in der Lage sein, Bewegungen russischer Schiffe zu verfolgen. Die P-8A-Poseidon-Flugzeuge sollen schon im Frühjahr 2025 in Schottland stationiert werden. Das haben Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und sein britischer Amtskollege John Healy beschlossen.

Offiziell sollen die bald in Schottland stationierten Poseidons die im Nordatlantik verlegten Unterseekabel überwachen. Doch das britische "Defence Journal" berichtet, dass die "Verbesserung der Aufdeckung von gegnerischen Aktivitäten in der Region" ebenfalls Teil der Mission ist. Da es sich um Marineflieger handelt, dürften damit Bewegungen russischer Schiffe gemeint sein.

Deutscher Kommandeur: Seefernaufklärer sind "perfekte U-Boot-Jäger"

Das von Boeing gebaute Flugzeug ist ein Seefernaufklärer. Diese Maschinen gelten als "perfekte U-Boot-Jäger", wie der Kommandeur des Marinefliegerkommandos Thorsten Bobzin in einem Aufsatz schrieb. Man nennt die Maschinen heute "luftgestütztes maritimes Kampfsystem", da sie auch andere Aufgaben übernehmen können. "Am häufigsten aber bietet das MPA [Maritime Patrol Aircraft] der Politik ein probates Mittel, das mit seinem Schwerpunkt Aufklärung politisch leicht konsensfähig ist, schnell entsandt werden kann, keine Stationierung im Einsatzland erfordert und eigene Kräfte nur wenig in Gefahr bringt", so der Kommandeur über Seefernaufklärer.