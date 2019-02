Marine-Segelschulschiff

"Gorch Fock"-Werft will Insolvenzantrag stellen

20.02.2019, 13:31 Uhr | AFP, dpa

Takelage der "Gorch Fock": Die Kosten für die Repaturarbeiten an dem Segelschulschiff sind aus dem Ruder gelaufen. (Quelle: imago)

Die Reparaturarbeiten an dem Segelschulschiff "Gorch Fock" sind katastrophal verlaufen. Nun bestätigt die Elsflether Werft AG, dass sie einen Insolvenzantrag stellen will.

Die mit der Sanierung des Marine-Segelschulschiffs "Gorch Fock" beauftragte Elsflether Werft AG wird an diesem Mittwoch einen Insolvenzantrag stellen. Das teilte der neue Vorstandschef Axel Birk in Elsfleth mit. Ziel sei ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Zuvor hatte das ARD-Hauptstadtstudio nach einem Termin der Werftleitung im Bundesverteidigungsministerium über die anstehende Insolvenz berichtet.

Demnach hat die Werft Außenstände in zweistelliger Millionenhöhe. Mehrere Subunternehmer hätten seit mehreren Monaten kein Geld erhalten. Die "Gorch Fock" liegt seit 2016 in der Elsflether Werft im niedersächsischen Landkreis Wesermarsch und wird überholt. Die Kostenexplosion bei der Sanierung hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in Bedrängnis gebracht.





Im Dezember ordnete die Marine einen vorläufigen Zahlungsstopp an. Bis zu diesem Zeitpunkt waren dem Verteidigungsministerium zufolge 69,5 Millionen Euro in die Restaurierung des Ausbildungsschiffs geflossen.