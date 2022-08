Tübingens OB Boris Palmer radelt 50 Kilometer mit gebrochenem Ellbogen

In etwa zweieinhalb Monaten wählt Tübingen einen neuen Oberbürgermeister. Kurz bevor der Wahlkampf in die heißeste Phase geht, hat sich ein Kandidat nun verletzt. Der amtierende OB Boris Palmer brach sich während einer Radtour am Silvrettapass in Österreich den Ellbogen, wie er am Donnerstag auf Facebook mitteilte.