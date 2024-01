In der CDU war Hans-Georg Maaßen lange eine Reizfigur. Jetzt will er die Partei verlassen.

Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen , will aus der CDU austreten. Das teilte Maaßen auf X (ehemals Twitter) mit: "Die CDU hat in den vergangenen Jahren ihre Werte und Grundüberzeugungen aufgegeben. Sie erweckt nur den Anschein, eine bürgerliche Alternative zu Rot-Grün zu sein, ist aber letztlich nur ihre Variante", teilte Maaßen mit.

Ausschluss gescheitert

Am vergangenen Wochenende hatte eine Mitgliederversammlung der bisher als Verein eingetragenen Werteunion auf Wunsch Maaßens die Umwandlung in eine Partei beschlossen. Sie soll bereits bei Wahlen in diesem Jahr antreten. CDU-Chef Friedrich Merz hatte schon davor klargemacht, dass die gleichzeitige Mitgliedschaft in der CDU und der Werteunion nach den Regeln seiner Partei dann nicht mehr möglich sei.