Reichelts Themen kreisen ständig um die Grünen, die für den früheren Bild-Chefredakteur fast Hassobjekt sind. Nach Ansicht des Landgerichts Hamburg hat er mit Beiträgen über den Verein "PolizeiGrün" einen falschen Eindruck erweckt und darf das so nicht länger. Es geht um eine Reihe von Äußerungen, die allesamt suggerieren, dass der Verein "PolizeiGrün" im Auftrag der Partei tätig ist. Reichelt wird die Beiträge anpassen müssen.

Falschbehauptung über Büros in Parteizentrale

Unter anderem die Überschrift "Grüne Polizei will sich um Reichelt 'kümmern'" wird bemängelt, weil sie zu dem falschen Schluss führe. Diverse Formulierungen, in denen er von "Polizisten der Grünen Partei" oder "Polizei der Grünen" spricht, sind demnach so nicht zulässig. Das geht aus der einstweiligen Verfügung des Gerichts hervor. Der Beschluss liegt t-online vor. Das Gericht sah Eilbedürftigkeit, weil Rechte der Grünen durch die Berichterstattung weiter verletzt seien.