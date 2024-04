"Wegducken" – AfD-Politiker üben Kritik an Parteiführung

In der AfD brodelt es: In der Partei entzünden sich Diskussionen zur Haltung des Bundesvorstands zu Maximilian Krah. EU-Abgeordnete Sylvia Limmer bezeichnet das Verhalten als "blamabel".

Die scheidende AfD-Europaabgeordnete Sylvia Limmer hat in der Spionageaffäre deutliche Kritik am Bundesvorstand ihrer Partei geübt und Aufarbeitung gefordert. Im Deutschlandfunk bezeichnete sie es als "verstörend", dass die Ungereimtheiten um den AfD-Spitzenkandidaten der Europawahl, Maximilian Krah, dem Vorstand in Gänze bekannt gewesen seien.