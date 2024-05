Der Parteitag war für Friedrich Merz ein voller Erfolg: 90 Prozent der CDU-Delegierten wählten ihn wieder zum Parteivorsitzenden und seine Rede kam beim Publikum gut an. Dabei wurde auch deutlich: Er will bei der kommenden Bundestagswahl der Kandidat der Union werden.

"Kein Weg führt an Merz vorbei"

Redelf Ennen schreibt: "Ich war in den letzten Jahren nicht unbedingt ein großer Unterstützer von Merz. Er war mir zu lange aus der Politik abgetaucht. Doch jetzt führt kein Weg mehr an ihm vorbei. Die Zeit ist reif und ein nötiger Politikwechsel in Berlin gelingt nur mit Merz. Er ist kompetent, hat klare Vorstellungen, strahlt Vertrauen aus und kann auch Staatsmann."

"Ich befürworte eine Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz", äußert auch Karin Galinat. "Er ist sehr intelligent, entscheidungsfreudig, eloquent und deutlich in der Benennung der großen Probleme in unserem Land. Er hat im Gegensatz zu vielen anderen im Politikbetrieb viele Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet und verfügt daher auch in diesem Bereich über mehr Kenntnisse als andere Kandidaten."